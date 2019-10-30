30.10.2019, 12:10

ВИДЕО: У ласнамяэского Храма иконы Божией Матери установили живую ель

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ВИДЕО: У ласнамяэского Храма иконы Божией Матери установили живую ель
Kuvataõmmis

Вчера на площади у Ласнамяэского Храма иконы Божией Матери, именуемой ”Скоропослушница”, была установлена живая ель.

Как отмечает районная управа на своей странице в Facebook, ель была выбрана старейшиной Ласнамяэ Андресом Вяэном. Он имеет собственный лесной участок и в свободное время увлекается лесозаготовкой.

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