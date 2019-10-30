ВИДЕО: У ласнамяэского Храма иконы Божией Матери установили живую ель

Вчера на площади у Ласнамяэского Храма иконы Божией Матери, именуемой ”Скоропослушница”, была установлена живая ель.
Как отмечает районная управа на своей странице в Facebook, ель была выбрана старейшиной Ласнамяэ Андресом Вяэном. Он имеет собственный лесной участок и в свободное время увлекается лесозаготовкой.
Смотрите видео!
Обнаружены естественные водоемы на Земле не подходящие для жизни
«Сидим на МКС, вдруг стук снаружи»: Романенко о случае в космосе
Как отпугнуть агрессивную собаку: это может спасти вам жизнь
Туроператоры раскрыли секрет дешевых билетов в Турцию