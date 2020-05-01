ВИДЕО: Старейшина Ласнамяэ бросил общественности вызов

Старейшина Ласнамяэ Владимир Свет бросил вызов всем тем, кому не безразлична природа.
"В последние дни было много вопросов о том, состоится ли в каком-то виде весенняя уборка. Как обычно сделать ее нельзя, но мы придумали челлендж, с помощью которого можно и природу убрать, и дистанцию соблюсти", - написал Свет в Facebook.
Правила очень простые:
- возьми пакет из-под булки или хлеба
- надень одноразовые перчатки
- выбери свой любимый парк или зеленую зону
- убери там в одиночку мелкий мусор
- выброси пакет в помойку
- опубликуй фотографию пакета и вызови на челлендж двух друзей.
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