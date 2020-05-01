ВИДЕО: Старейшина Ласнамяэ бросил любителям природы вызов
Старейшина Ласнамяэ Владимир Свет бросил вызов всем тем, кому не безразлична природа.
Старейшина Ласнамяэ Владимир Свет бросил вызов всем тем, кому не безразлична природа.
"В последние дни было много вопросов о том, состоится ли в каком-то виде весенняя уборка. Как обычно сделать ее нельзя, но мы придумали челлендж, с помощью которого можно и природу убрать, и дистанцию соблюсти", - написал Свет в Facebook.
Правила очень простые:
- возьми пакет из-под булки или хлеба
- надень одноразовые перчатки
- выбери свой любимый парк или зеленую зону
- убери там в одиночку мелкий мусор
- выброси пакет в помойку
- опубликуй фотографию пакета и вызови на челлендж двух друзей.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Страна, которая рискует стать второй Италией по заражённым COVID
Британский врач по дням расписала симптомы коронавируса
В Эстонии заявили, что не примут военных врачей из России
Семнадцать ножевых: трагедия лучшей фигуристки-одиночницы СССР