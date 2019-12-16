16.12.2019, 21:49

ВИДЕО | Смотрите, как в Ласнамяэ прошла молодежная дискотека


Видео: Олег Беседин
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Марк Ефимов
Марк ЕфимовФото: Олег Беседин

14 декабря в доме творчества Тондираба прошла молодёжная дискотека, организованная управой района Ласнамяэ и молодежным советом.

В эти выходные в школе по интересам Тондираба прошла молодежная дискотека, посвященная новогоднему и рождественским праздникам. Традиционно, помимо современной клубной музыки и зажигательных танцев, в программе были конкурсы, веселые костюмы и призы.

Мероприятие было организовано Молодежным советом (Lasnamäe Noortenõukogu) при поддержке Молодежного центра Ласнамяэ (Lasnamäe noortekeskus) и управы Ласнамяэ. Заключительный в этом году дисковечер стал уже четвертым большим танцевальным мероприятием для молодежи района 14-20 лет.

https://www.youtube.com/watch?v=8zRjzLrIn5E&fbclid=IwAR17cXbQE9wpU3fbcDcK57oqSNscyh4AlmqRBUlqSo8ScNxv60Tb6T9pNTQ

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