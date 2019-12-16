ВИДЕО | Смотрите, как в Ласнамяэ прошла молодежная дискотека
14 декабря в доме творчества Тондираба прошла молодёжная дискотека, организованная управой района Ласнамяэ и молодежным советом.
14 декабря в доме творчества Тондираба прошла молодёжная дискотека, организованная управой района Ласнамяэ и молодежным советом.
В эти выходные в школе по интересам Тондираба прошла молодежная дискотека, посвященная новогоднему и рождественским праздникам. Традиционно, помимо современной клубной музыки и зажигательных танцев, в программе были конкурсы, веселые костюмы и призы.
Мероприятие было организовано Молодежным советом (Lasnamäe Noortenõukogu) при поддержке Молодежного центра Ласнамяэ (Lasnamäe noortekeskus) и управы Ласнамяэ. Заключительный в этом году дисковечер стал уже четвертым большим танцевальным мероприятием для молодежи района 14-20 лет.
https://www.youtube.com/watch?v=8zRjzLrIn5E&fbclid=IwAR17cXbQE9wpU3fbcDcK57oqSNscyh4AlmqRBUlqSo8ScNxv60Tb6T9pNTQ
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Зарезали и контрольный в голову
Закрытый гроб у Лужкова смутил россиян: известны причины
Решена судьба историка-расчленителя
Минчанка хотела завещать квартиру дочерям, но вскрылся нюанс