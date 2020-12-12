12.12.2020, 19:30

ВИДЕО | Смотрите, как в Ласнамяэ открывали каток!


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11 декабря, в столичном районе Ласнамяэ на стадионе ”Хярма” (ул. Коорти, 25) открыли каток на свежем воздухе.

По случаю открытия сезона состоялось праздничное мероприятие со свободным посещением льда.

Смотрите видео! Автор — Олег Беседин (TVN).

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