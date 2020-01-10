ВИДЕО | Шоу мыльных пузырей привело ласнамяэских детей в восторг
В четверг, 9 января, в культурном центре ”Линдакиви” прошло необычное детское мероприятие — магическое шоу мыльных пузырей.
В четверг, 9 января, в культурном центре ”Линдакиви” прошло необычное детское мероприятие — магическое шоу мыльных пузырей.
”Дети были просто в восторге от представления Александра Кросса (Краснопёрова), все зрители словно завороженные наблюдали за волшебными превращениями незатейливого водного раствора”, — поделилась впечатлениями о мероприятии заместитель старейшины Ласнамяэ Елена Калбина.
На протяжении получаса Александр на глазах у более 250 детей с легкостью превращал водно-мыльную субстанцию в игривые мыльные пузыри разных размеров и состояний. В его ловких руках они приобретали разную форму, танцевали, парили в воздухе, загорались и создавали необычные шлейфы.
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