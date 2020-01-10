ВИДЕО | Шоу мыльных пузырей привело ласнамяэских детей в восторг

”Дети были просто в восторге от представления Александра Кросса (Краснопёрова), все зрители словно завороженные наблюдали за волшебными превращениями незатейливого водного раствора”, — поделилась впечатлениями о мероприятии заместитель старейшины Ласнамяэ Елена Калбина.

На протяжении получаса Александр на глазах у более 250 детей с легкостью превращал водно-мыльную субстанцию в игривые мыльные пузыри разных размеров и состояний. В его ловких руках они приобретали разную форму, танцевали, парили в воздухе, загорались и создавали необычные шлейфы.

https://www.youtube.com/watch?v=qBB8gyUyAVk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1QDZnZ43a8zGKLwS7XUWUMSNK1q3lCMvrrTAHroMZM0S3mXOOnBr57jAI