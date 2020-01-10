10.01.2020, 18:21

ВИДЕО | Шоу мыльных пузырей привело ласнамяэских детей в восторг


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ВИДЕО | Шоу мыльных пузырей привело ласнамяэских детей в восторг
Ilja Matusihis

В четверг, 9 января, в культурном центре ”Линдакиви” прошло необычное детское мероприятие — магическое шоу мыльных пузырей.

”Дети были просто в восторге от представления Александра Кросса (Краснопёрова), все зрители словно завороженные наблюдали за волшебными превращениями незатейливого водного раствора”, — поделилась впечатлениями о мероприятии заместитель старейшины Ласнамяэ Елена Калбина.

На протяжении получаса Александр на глазах у более 250 детей с легкостью превращал водно-мыльную субстанцию в игривые мыльные пузыри разных размеров и состояний. В его ловких руках они приобретали разную форму, танцевали, парили в воздухе, загорались и создавали необычные шлейфы.

https://www.youtube.com/watch?v=qBB8gyUyAVk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1QDZnZ43a8zGKLwS7XUWUMSNK1q3lCMvrrTAHroMZM0S3mXOOnBr57jAI
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