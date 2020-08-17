ВИДЕО: Сегодня состоялось открытие междугородней остановки ”Мустакиви”

Новая остановочная площадка на Лаагна теэ позволит удобно останавливаться автобусам дальнего следования, не нарушая ритм движения городского транспорта.

У пришедших сегодня на открытие остановки была возможность совершить прогулку по Ласнамяэ на ретро-автобусах.

”Создание возможности междугородним автобусам совершать промежуточную остановку для посадки пассажиров в конце Лаагна теэ — давнее пожелание не только ласнамяэсцев, но и жителей восточной части Таллинна. Новое решение позволит сэкономить как время пассажиров, так и уменьшить нагрузку на городскую инфраструктуру. Теперь для многих транспортная логистика станет более рациональной — у людей не будет необходимости ехать в противоположном направлении до столичного автовокзала, чтобы начать свою поездку в сторону Ида-Вирумаа”, — сказал накануне мэр Таллинна Михаил Кылварт.

Новый "карман" для автобусов дальнего следования имеет прочное износостойкое цементобетонное покрытие На автобусной остановке установлены два новых павильона для пассажиров и выполнены работы по обновлению асфальтового покрытия. Также в ходе строительных работ в зоне автобусной остановки обновили уличное освещение. Для безопасного передвижения людей с нарушениями зрения на посадочной площадке остановки сделана тактильная разметка.

Работы по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства выполнила фирма Tallinna Teede AS. Договорная стоимость объекта строительства составляет 140 000 евро.