ВИДЕО: Сегодня состоялось открытие междугородней остановки ”Мустакиви”
В понедельник в столичном районе Ласнамяэ состоялось открытие обновленной остановки ”Мустакиви” по направлению из центра города.
В понедельник в столичном районе Ласнамяэ состоялось открытие обновленной остановки ”Мустакиви” по направлению из центра города.
Новая остановочная площадка на Лаагна теэ позволит удобно останавливаться автобусам дальнего следования, не нарушая ритм движения городского транспорта.
У пришедших сегодня на открытие остановки была возможность совершить прогулку по Ласнамяэ на ретро-автобусах.
”Создание возможности междугородним автобусам совершать промежуточную остановку для посадки пассажиров в конце Лаагна теэ — давнее пожелание не только ласнамяэсцев, но и жителей восточной части Таллинна. Новое решение позволит сэкономить как время пассажиров, так и уменьшить нагрузку на городскую инфраструктуру. Теперь для многих транспортная логистика станет более рациональной — у людей не будет необходимости ехать в противоположном направлении до столичного автовокзала, чтобы начать свою поездку в сторону Ида-Вирумаа”, — сказал накануне мэр Таллинна Михаил Кылварт.
Новый "карман" для автобусов дальнего следования имеет прочное износостойкое цементобетонное покрытие На автобусной остановке установлены два новых павильона для пассажиров и выполнены работы по обновлению асфальтового покрытия. Также в ходе строительных работ в зоне автобусной остановки обновили уличное освещение. Для безопасного передвижения людей с нарушениями зрения на посадочной площадке остановки сделана тактильная разметка.
Работы по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства выполнила фирма Tallinna Teede AS. Договорная стоимость объекта строительства составляет 140 000 евро.
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