ВИДЕО | Носите маску даже на улице, не запускайте салюты на Новый год, чипируйте животных — и другие призывы таллиннской горуправы

В пресс-конференции приняли участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, советник отдела по слежению и контролю за инфекционными заболеваниями Департамента здоровья Ирина Донченко, а также представитель Общества защиты животных Марика Неклюдова.

Смотрите видеотрансляцию пресс-конференции.

Ирина Донченко:

В Эстонии добавились 590 новых заболевших вирусом COVID-19. Это говорит о том, что интенсивность распространения инфекции очень высока. Это 10% из проведенных тестов, больше половины случаев — в Харьюмаа. Показатель заболеваемости за последние 14 дней в Ида-Вирумаа больше 1000 на 100 000 жителей. За неделю прибавилось 3162 случая, это больше, чем за предыдущую неделю. Заболеваемость растет. Основные места заболевания: семья, на работе (выросло на 4%), в больницах, в домах престарелых, в кружках по интересам, на тренировках, при проведении мероприятий. Цифра, которая нас настораживает — это цифра, когда человек не знает, где заразился. Это почти 34% зараженных. Это указывает, что вирус широко распространен, и получить инфекцию можно везде. Распоряжением правительства можно сократить время на самоизоляции, почти 12% протестированных были бликоконтактными. Хорошо, что люди обращаются на тестирование.

Больше всего болеют люди 60+. Если вспомнить предыдущую динамику, то на 47-й неделе больше всего заболевали дети и молодые, а на следующей неделе они логично заразили родителей. Приблизительно 80% госпитализированных — 60+. Средний возраст ушедших из жизни — более 80 лет. К сожалению, в домах для престарелых риск заразиться примерно в 7 раз выше, чем в других местах.

У 10% выявленных носителей вируса не было симптомов. Исходя из этого мы очень просим, чтобы все в закрытых местах носили маски. Как говорят: моя маска защитит тебя, твоя маска защитит меня.

Что делать, чтобы провести Рождество с наименьшими затратами для здоровья. Мы должны соблюдать требования, которые уже известны. Соблюдать дистанцию, несмотря на то, что на свежем воздухе риск заразиться ниже, в людных местах и на воздухе нужно носить маски. Уменьшайте контакты, проведите праздники в кругу семьи, с теми членами семьи, с которыми вы ежедневно встречаетесь. Это уменьшит риск заражения.