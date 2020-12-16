ВИДЕО | Носите маску даже на улице, не запускайте салюты на Новый год, чипируйте животных — и другие призывы таллиннской горуправы(17)
В среду, 16 декабря, таллиннская горуправа провела традиционную пресс-конференцию на русском языке.
В среду, 16 декабря, таллиннская горуправа провела традиционную пресс-конференцию на русском языке.
В пресс-конференции приняли участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, советник отдела по слежению и контролю за инфекционными заболеваниями Департамента здоровья Ирина Донченко, а также представитель Общества защиты животных Марика Неклюдова.
Смотрите видеотрансляцию пресс-конференции.
Ирина Донченко:
В Эстонии добавились 590 новых заболевших вирусом COVID-19. Это говорит о том, что интенсивность распространения инфекции очень высока. Это 10% из проведенных тестов, больше половины случаев — в Харьюмаа. Показатель заболеваемости за последние 14 дней в Ида-Вирумаа больше 1000 на 100 000 жителей. За неделю прибавилось 3162 случая, это больше, чем за предыдущую неделю. Заболеваемость растет. Основные места заболевания: семья, на работе (выросло на 4%), в больницах, в домах престарелых, в кружках по интересам, на тренировках, при проведении мероприятий. Цифра, которая нас настораживает — это цифра, когда человек не знает, где заразился. Это почти 34% зараженных. Это указывает, что вирус широко распространен, и получить инфекцию можно везде. Распоряжением правительства можно сократить время на самоизоляции, почти 12% протестированных были бликоконтактными. Хорошо, что люди обращаются на тестирование.
Больше всего болеют люди 60+. Если вспомнить предыдущую динамику, то на 47-й неделе больше всего заболевали дети и молодые, а на следующей неделе они логично заразили родителей. Приблизительно 80% госпитализированных — 60+. Средний возраст ушедших из жизни — более 80 лет. К сожалению, в домах для престарелых риск заразиться примерно в 7 раз выше, чем в других местах.
У 10% выявленных носителей вируса не было симптомов. Исходя из этого мы очень просим, чтобы все в закрытых местах носили маски. Как говорят: моя маска защитит тебя, твоя маска защитит меня.
Что делать, чтобы провести Рождество с наименьшими затратами для здоровья. Мы должны соблюдать требования, которые уже известны. Соблюдать дистанцию, несмотря на то, что на свежем воздухе риск заразиться ниже, в людных местах и на воздухе нужно носить маски. Уменьшайте контакты, проведите праздники в кругу семьи, с теми членами семьи, с которыми вы ежедневно встречаетесь. Это уменьшит риск заражения.
Михаил Кылварт:
На этой неделе все школы перешли на дистанционное обучение. Классы основной школы получают обучение в творческой форме на дистанции. Для начальной школы была дополнительно создана возможность получать услуги продленного дня в школе, в утреннее время. Примерно 300 детей используют эту услугу. На дистанционном обучении и муниципальные школы по интересам.
Что касается детских садов, эту услугу город продолжает предоставлять. Они должны по возможности долго оставаться открытыми, чтобы обеспечить родителей возможностью работать. Прежде всего речь идет о жизненноважных профессиях. Дети передаются во дворе, но вирус распростаняется и там, вирус затронул 26 детских садов, один из них полностью закрыт.
Мы еще раз призываем горожан очень серьезно относиться к требованиям и правилам. Не надо дожидаться, что они будут ужесточены. Если сейчас нет требования носить маску на улице, то мы настоятельно просим делать это на городских мероприятиях, ярмарках. Если мы хотим, чтобы возможность проводить праздничные мероприятия у нас сохранилась хотя бы на улице, призываем это соблюдать.
Поэтому мы в этом году решили устроить салюты в нескольких местах. Традиционного мероприятия на площади Свободы не будет. Салюта там не будет тоже, чтобы люди не стекались в одно место. Будет большой салют на Рейди теэ, где люди могут максимально сосредоточиться, будет салют с телевышки, будут салюты в Ласнамяэ, в двух местах. Не будет салютов в Кристийне и Нымме. Мы стараемся проводить праздничные мероприятия, но получится ли нам порадовать вас салютом, зависит от нас от всех.
Есть еще одна причина, почему мы хотим провести эти салюты. Чтобы у жителей города была возможность полюбоваться салютом, который организуют профессионалы — это мотивирует людей не запускать свои салюты и фейерверки. Это всегда риски, каждый год люди попадают в травмпункты с тяжелыми увечиями, полученными от салютов.
Марика Неклюдова:
Можно заметить, насколько увеличивается приток животных в приюты после новогодней ночи. Животные не понимают, что происходит, впадают в панику, убегают, попадают под машины, калечатся. Страдают не только домашние животные, но и дикие, которые обитают в городе, птицы, которые улетают от места обитания так далеко, что не могут вернуться обратно. Подумайте о братьях наших меньших.
Обязательно проверьте перед праздниками, чипировано ли ваше животное, и занесен ли чип в регистр. Найти животное без зарегистрированного чипа невозможно.
Не берите на салюты своих собак, реакция животного непредсказуема, животное может сорваться с поводка. Давайте беречь наших питомцев.
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