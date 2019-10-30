ВИДЕО: На рынке Паэ из-за парковки разразился скандал

В Ласнамяэ место на тротуаре на подходе к бывшему Паэскому рынку бронируют с вечера, и обращения в полицию недовольных местных жителей результата не принесли.
Знак, установленный в начале променада, говорит о том, что это пешеходная дорожка и парковка здесь запрещена, но микроавтобусы останавливаются, как утверждают водители, для разгрузки товара, отмечает rus.err.ee.
Ведущий передачи "Зеркало" на ETV+ отправился на место, чтобы разобраться в ситуации.
Подробности — в видеосюжете.
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