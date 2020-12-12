ВИДЕО | На молодежном форуме в ”Линдакиви” разрушают стереотипы о Ласнамяэ

Про Ласнамяэ, самый большой район города, до сих пор есть множество стереотипов, предрассудков, негативного мнения. По мнению организаторов мероприятия, эту ситуацию нужно изменить и создать новый яркий и позитивный образ района в СМИ. Ласнамяэ есть чем гордиться, в районе много интересных объектов, здесь живут творческие люди, у района богатая история.

В мероприятии участвуют более 50 молодых людей из школ Таллинна, Силламяэ и Нарвы. В первый день, 2 декабря, у ребят была возможность лучше познакомиться с районом Ласнамяэ в походе по району и игре ЛаснаКвест. Молодежь узнала исторические и увлекательные факты о Ласнамяэ, например, о том, что Лаагна теэ раньше называлась Октябрьским проспектом и о том, что в Ласнамяэ есть две голубятни.

Далее Наталья Китам, журналист и педагог, рассказала о медиаграмотности, о том, как отличать фальшивые новости от настоящих. В течение недели до 9 декабря у молодежи была возможность еще лучше узнать район Ласнамяэ, познакомившись с предприятиями и их работой. Так, ребята ходили на экскурсии в торговый центр Lasnamäe Centrum, библиотеку Лаагна, магазин компьютеров Minuarvuti, ресторан Comandor, молодежный центр Ласнамяэ и другие интересные места. На встрече 9 декабря молодежь в командах работала над своими проектами, а также встречалась со специалистами из СМИ.

Виталий Бесчастный, журналист rusDelfi, рассказывал о существующих инструментах СМИ, какое средство информации лучше использовать для сообщения о том или ином событии.

До 16 декабря молодежь участвует в онлайн-мастерских, во время которых разные специалисты — фотограф, блогер, радиожурналист, ведущий канала на YouTube — поделятся секретами своих профессий и знаниями о том, как делать хорошие новости.

Цель мероприятия — создание пространства для дружеского и продуктивного общения, обучение проектному планированию, медиаграмотности и критическому мышлению. Результатом мероприятия станут проекты по изменению имиджа Ласнамяэ, лучшие из которых получат финансовую поддержку на реализацию.