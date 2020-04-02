ВИДЕО | На Кярбери ночью сгорел автомобиль. Хозяин считает, что это поджог

Муж хозяйки автомобиля — Сергей — поделился своими подозрениями в том, что машину подожгли, в популярной группе фэйсбука EZ-дуны, а также с редактором RusDelfi.

Как сообщили в полиции, 2 апреля в 2:33 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Таллинне на улице Кярбери открытым пламенем полыхает автомобиль. А также стенка киоска — машина была припаркована рядом. Спасатели потушили возгорания. Люди в ходе инцидента не пострадали.

По данному случаю для выяснения всех обстоятельств происшествия Ида-Харьюским отделением полиции начато делопроизводство о проступке.

Если кто-то стал свидетелем данного происшествия или имеет информацию, которая может помочь расследованию, полиция просит написать по электронной почте julianna.rozova@politsei.ee.

При необходимости сотрудник полиции свяжется с человеком напрямую.

B отделение полиции без предварительной договоренности просят не приходить.