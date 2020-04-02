02.04.2020, 12:56

ВИДЕО | На Кярбери ночью сгорел автомобиль. Хозяин считает, что это поджог и просит откликнуться свидетелей


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ВИДЕО | На Кярбери ночью сгорел автомобиль. Хозяин считает, что это поджог и просит откликнуться свидетелей
Фото: сгоревший автомобиль на ул. Кярбери

Сегодня, 2 апреля, в Таллинне, около 2.30 ночи сгорел серый Фольксваген Пассат, припаркованный у дома по адресу Кярбери 36.

Муж хозяйки автомобиля - Сергей - поделился своими подозрениями в том, что машину подожгли, в популярной группе фэйсбука EZ-дуны, а также с редактором RusDelfi.

Он просит всех, кто мог видеть что-то подозрительное, связаться с ним по телефону 55558014 или по e-mail spawun@mail.ru. Также вы можете связаться с редакцией RusDelfi по e-mail rus@delfi.ee

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