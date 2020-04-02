ВИДЕО | На Кярбери ночью сгорел автомобиль. Хозяин считает, что это поджог и просит откликнуться свидетелей

Муж хозяйки автомобиля - Сергей - поделился своими подозрениями в том, что машину подожгли, в популярной группе фэйсбука EZ-дуны, а также с редактором RusDelfi.

Он просит всех, кто мог видеть что-то подозрительное, связаться с ним по телефону 55558014 или по e-mail spawun@mail.ru. Также вы можете связаться с редакцией RusDelfi по e-mail rus@delfi.ee