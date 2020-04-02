02.04.2020, 12:56
ВИДЕО | На Кярбери ночью сгорел автомобиль. Хозяин считает, что это поджог и просит откликнуться свидетелей(13)
Сегодня, 2 апреля, в Таллинне, около 2.30 ночи сгорел серый Фольксваген Пассат, припаркованный у дома по адресу Кярбери 36.
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