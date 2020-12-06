06.12.2020, 10:27

ВИДЕО | Ласнамяэский парк "Тондираба" обещают построить уже к лету. Смотрите, как он будет выглядеть!

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работы обойдутся в 6 млн евро
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Таллинн планирует к следующему лету построить в Ласнамяэ парк "Тондираба" стоимостью шесть миллионов евро, который будет состоять из спортивных сооружений и парковых зон, пишет RusERR со ссылкой на "АК".

"При строительстве этих современных решений мы хотим максимально сохранить и биоразнообразие, представленное в парке, потому что он очень своеобразный. Я бы даже сказал, что это крайне интересная зеленая зона, в которой есть различные виды, и все это мы хотим сохранить", — сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт.

По его словам, подготовительные работы к строительству нового парка начались в прошлом году, и новая зона отдыха должна быть готова летом 2021 года.

"На самом деле, общее видение возникло уже несколько лет назад. В прошлом году мы уже приступили к ее реализации, разработке концепции, составлению эскиза, и сейчас уже почти готов и строительный проект", — сообщил Кылварт.

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В общей сложности Таллинн планирует в следующем году работы в пятнадцати зеленых зонах.

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