ВИДЕО | Футбольное поле Выйдуйооксу в Ласнамяэ открылось после ремонта

По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, приятно, что был отремонтирован очередной стадион.

Видео: Олег Беседин

”Футбол — самый популярный в мире вид спорта, которым занимается бесчисленное количество энтузиастов, — сказал Белобровцев. — Создание качественных условий для тренировок и мотивирование горожан к подвижному образу жизни являются одними из приоритетов Таллинна, в которые город ежегодно делает серьезные инвестиции: отремонтированное футбольное поле Выйдуйооксу — один из многих проектов, посредством которого хотим вывести наших спортсменов на уровень международной конкуренции”.

”Мало кто знает, что Ласнамяэ можно считать родоначальником эстонского футбола — первый официальный футбольный матч между таллиннскими командами ”Меркурий” и ”Метеор” состоялся 6 июня 1909 года как раз на месте улицы Выйдуйооксу, — добавил старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет. — Мне приятно, что на отремонтированном стадионе, расположенном в этом историческом месте, скоро смогут тренироваться взрослые и дети, мальчишки и девчонки. Надеюсь, это даст больше рвения нашей районной команде FC Ajax Lasnamäe”.

Foto: Lasnamäe linnaosa valitsus

Общая стоимость ремонта составила 230 000 евро. Со стадиона убрали изношенный искусственный газон, выровняли грунт и установили новое покрытие из искусственной травы на эластичной основе. При разметке поля учитывали нужды молодежного спорта, также на площадки нанесли поперечную разметку и приобрели новые футбольные ворота.

Футбольное поле Выйдуйооксу является домашним стадионом для футбольного клуба FC Ajax Tallinn, в котором тренируется более 200 спортсменов.