Весенний народный забег в парке Паэ не состоится

”Жители и гости Ласнамяэ с большим удовольствием принимают участие в соревнованиях по бегу, и пятый по счёту народный забег состоится после того, как вирус будет побежден”, — сказал старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет. ”Мы просим всех любителей спорта и просто активных людей набраться терпения, продолжать поддерживать форму и дождаться разрешения на проведение массовых мероприятий. Дабы не потерять нужный настрой, приглашаем вас на совместную тренировку с восходящей звездой эстонской легкой атлетики Екатериной Миротворцевой. Для всех поклонников забега она подготовила видеоурок, с упражнениями для самостоятельных занятий на улице”.

Для поддержания хорошей физической формы в условиях социального дистанцирования, управа Ласнамяэ приглашает всех на онлайн-тренировку. На Фейсбук странице управы района обладательница эстонского рекорда в ходьбе на 3000 метров среди женщин Екатерина Миротворцева покажет упражнения, которые легко выполнять как в помещении, так и на улице.

В прошлом году народный забег в Парке Паэ установил рекорд по количеству участников. Более 560 любителей бега приняли участие в основной и детской дистанциях. В дополнение к индивидуальному соревнованию была определена и самая быстрая школа Ласнамяэ. Участие в ласнамяэском народном забеге бесплатное, однако участники жертвовали средства в поддержку Детского фонда клиники Тартуского университета.