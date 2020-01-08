"Вернуться в советское время я не хотела бы". Всемирно известный фотограф искал девушку, которую заснял в Ласнамяэ в 1992 году. И нашел!

Выяснилось, что изображенная на фото девушка — Елена Рооп. Журналист издания Eesti Ekspress побывал у женщины в гостях. Проживает она на улице Калевипоя в Ласнамяэ. Эстонским владеет плохо, поэтому разговор шел на русском языке. Сейчас Елена работает на складе.



ENNE EESTIT LENINGRADIS: Jelena isa oli puhas eestlane, teenis Leningradis sõjaväes, ema oli kaupluses müüja. Foto: Vallo Kruuser



”Ой, какой это был ужас! — вспоминает она работу в магазине. — Вернуться в советское время я не хотела бы! Прилавки были пустые, люди — злые. В половину девятого утра родители с детьми приходили в очередь за молочкой. Молока не было, дети плакали. По одному батону в одни руки….”

Елена смотрит на фотографию: кассовый аппарат показывает 6.85. ”Да, в 1992 уже были кроны. Цены в кронах. Ситуация стала улучшаться”.

Елена родилась в Ленинграде. Отец — чистокровный эстонец, служил в Ленинграде в армии, мать работала продавцом в магазине. Они поженились и переехали в Эстонию, когда Елене было девять. Потом родители развелись.



”Я устала! Хотела спать! К вечеру я уставала так, что приходила, ела что-то и ложилась спать”, — отвечает Елена на замечание о том, что на фото она выглядит грустной.

У Елены два сына: 22 и 9 лет. Старший работает водителем такси, младший учится в школе.