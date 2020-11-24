В воскресенье в Ласнамяэ зажгут свечу первого Адвента
В воскресенье, 29 ноября в 12.00 у рождественской ёлки на площади возле центра культуры ”Линдакиви” зажгут свечу первого Адвента и состоится небольшой предрождественский концерт.
В воскресенье, 29 ноября в 12.00 у рождественской ёлки на площади возле центра культуры ”Линдакиви” зажгут свечу первого Адвента и состоится небольшой предрождественский концерт.
”Из-за эпидемиологической ситуации ожидание рождественских и новогодних праздников пройдет иначе. Кроме привычной ярмарки на Ратушной площади в этом году праздник придет и на улицы Ласнамяэ. Уже сейчас зимняя иллюминация на основных магистралях сделала район светлее и ярче. Вскоре необычные декоративные элементами и световые фигуры появятся и на некоторых пешеходных зонах. Также на основных площадках района уже установлены живые новогодние ели, которые вскоре украсят огнями”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.
”Мы также подготовили интересную культурную программу рождественского Ласнамяэ, которую постепенно будем представлять своим жителям. Первое мероприятие этой программы состоится уже в воскресенье, на которое приглашаем всех ласнамяэсцев”, — добавил старейшина.
Мероприятие по случаю первого Адвента начнется 29 ноября в 12 часов на площади у центра культуры ”Линдакиви”. Настоятельница лютеранского прихода Святого Духа Эха Крафт расскажет об истории и традициях, предшествующих Рождеству. Праздничное настроение создаст выступление уникального эстонского ансамбля ручных колоколов ”Кампанелли” под дирижерством Инны Лай. Музыканты прозвонят в колокола и колокольчики классические и популярные рождественские музыкальные произведения.
На ёлке, которая с прошлой недели украшает площадь у центра культуры ”Линдакиви”, состоится зажжение свечи первого Адвента. Свечу зажгут настоятельница лютеранского прихода Эха Крафт и старейшина района Владимир Свет. Каждый желающий сможет попробовать приготовленный на огне глинтвейн и угоститься сладостями.
Бесплатное для всех желающих мероприятие организует управа района Ласнамяэ совместно с ласнамяэским лютеранским приходом Святого Марка.
Подробная программа рождественских мероприятий в Ласнамяэ будет опубликована в ближайшие дни на сайте и Facebook странице управы.
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