В Тондираба отменили свободное катание, ввели маски и не пускают родителей в раздевалки и на трибуны

"В связи с новой вспышкой коронавируса сообщаем об отмене "Свободного катания, фигурного льда, детского хоккея и взрослого", начиная с 10.09.2020. В ледовый холл допускуаются только обслуживающий персонал, спортсмены и тренера.

Родителям вход запрещен!

Запрещается входить в:

1) Фойе Tondiraba Jäähall

2) Трибуны

3) Раздевалки

Если вашему ребенку требуется помощь с экипировкой, то обратитесь к своему тренеру.

Если вашему ребенку, согласно состоянию здоровья, требуется помощь, то после предоставления справки от лечащего врача, вы сможете пройти с ним в раздевалку.

За тренировкой можно следить из кофетерия.

Ношение зищитных масок обязательно!" — говорится в сообщении.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!