10.09.2020, 14:08

В Тондираба отменили свободное катание, ввели маски и не пускают родителей в раздевалки и на трибуны


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Iluuisutamise juunioride maailmameistrivõistluste avamine
Iluuisutamise juunioride maailmameistrivõistluste avamineFoto: Jaanus Lensment

Администрация ледового холла "Тодираба" на странице в фэйсбуке предупредила своих клиентов о том, что с сегодняшнего дня, 10 сентября, меняются правила посещения. Причина - пандемия коронавируса.

"В связи с новой вспышкой коронавируса сообщаем об отмене "Свободного катания, фигурного льда, детского хоккея и взрослого", начиная с 10.09.2020. В ледовый холл допускуаются только обслуживающий персонал, спортсмены и тренера.
Родителям вход запрещен!
Запрещается входить в:

1) Фойе Tondiraba Jäähall
2) Трибуны
3) Раздевалки

Если вашему ребенку требуется помощь с экипировкой, то обратитесь к своему тренеру.
Если вашему ребенку, согласно состоянию здоровья, требуется помощь, то после предоставления справки от лечащего врача, вы сможете пройти с ним в раздевалку.

За тренировкой можно следить из кофетерия.
Ношение зищитных масок обязательно!" — говорится в сообщении.

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