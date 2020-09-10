В Тондираба отменили свободное катание, ввели маски и не пускают родителей в раздевалки и на трибуны

"В связи с новой вспышкой коронавируса сообщаем об отмене "Свободного катания, фигурного льда, детского хоккея и взрослого", начиная с 10.09.2020. В ледовый холл допускуаются только обслуживающий персонал, спортсмены и тренера.
Родителям вход запрещен!
Запрещается входить в:
1) Фойе Tondiraba Jäähall
2) Трибуны
3) Раздевалки
Если вашему ребенку требуется помощь с экипировкой, то обратитесь к своему тренеру.
Если вашему ребенку, согласно состоянию здоровья, требуется помощь, то после предоставления справки от лечащего врача, вы сможете пройти с ним в раздевалку.
За тренировкой можно следить из кофетерия.
Ношение зищитных масок обязательно!" — говорится в сообщении.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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