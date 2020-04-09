В рамках проекта ”Дворы в порядок” в Ласнамяэ появится 52 новых парковочных места

”Планируемые работы в квартирных товариществах разные, но жители Ласнамяэ чаще всего отдают предпочтение приведению в порядок дворов и улучшению условий парковки”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет. ”В этом году при поддержке проекта будет построено 52 новых парковочных места, облагорожено 215 квадратных метров дворовых территорий, заасфальтировано 1528 квадратных метров проезжей части, установлены два новых мусорных домика и отремонтирована детская площадка. Хочу выразить признательность активным квартирным товариществам, благодаря которым эти изменения станут возможными”, — добавил Владимир Свет.

В этом году на реализацию общегородского проекта ”Дворы в порядок” из бюджета города Таллинна выделено 502 500 евро. В Ласнамяэ субсидии от города на общую сумму 70 010 евро получат 8 квартирных товариществ. В зависимости от стоимости проекта пособие от города может составлять от 22% до 60% от общей стоимости работ.

При поддержке проекта ”Дворы в порядок” у квартирных товариществ есть возможность благоустроить зеленые зоны, прилегающие к жилым домам, расширить парковки, заасфальтировать дороги и пешеходные пути, соорудить домики для мусорных контейнеров, а также построить детские и спортивные площадки.

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