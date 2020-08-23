В рамках дней Ласнамяэ можно будет посетить карьер Вяо. Поторопитесь с регистрацией!

Проект ”Музей Ласнамяэ”, призванный познакомить жителей с историей самого большого и многообразного района столицы, стартует 24 августа с экскурсии на одно из самых известных предприятий района.

С добычей известняка в Ласнамяэ связано немало мест и топонимов. Это и озеро Паэ, которое образовалось на месте затопленного карьера для добычи известняка, и улица Кивимурру, расположенная, как предполагается, на месте старейшей городской каменоломни, работавшей еще в Средние века. Корень ”Паэ” в наименовниях улиц Паэкиви, Паэкааре, Паэ, Паэкалда, также указывает на это характерное для Ласнамяэ полезное ископаемое. ”В честь” слоев известняка, носящих подчас достаточно поэтичные названия, получили наименования и такие улицы, как Мулдвалге и Раудсюдаме.

”Как видно, история района неразрывно связана с историей добычи известняка. Поэтому я считаю, что знакомство с прошлым Ласнамяэ было бы неполным, если бы мы обошли стороной эту часть становления района. Для того, чтобы жители и гости Ласнамяэ смогли больше узнать о добыче сыгравшего столь важную роль в жизни района камня, управа организует экскурсию на расположенный за Петербургским шоссе карьер Вяо”,– сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

История одного из старейших действующих предприятий Ласнамяэ началась в 1959 и успешно продолжается по сей день. У участников экскурсии будет возможность узнать о том, как добывали известняк в прошлом, и как на этот процесс повлияло внедрение современных технологий.

Экскурсия на русском языке состоится в понедельник, 24 августа, в 12:00, на эстонском — во вторник, 25 августа в 12:00. Для участия в экскурсии необходима предварительная регистрация по тел. 645 7721, поскольку количество мест в автобусе, который отвезет участников на завод, ограничено. Сбор на остановке Мустакиви по направлению из центра города.

C полным перечнем экскурсий, которые пройдут в рамках Дней Ласнамяэ, можно ознакомиться по ссылке https://www.tallinn.ee/rus/lasnamae/Ekskursii-3