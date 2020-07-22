В районе Прийсле началось строительство пешеходной дорожки

”В последние годы район Прийсле стремительно развивается — построен новый современный бизнес-парк Прийсле, готовы и еще строятся новые многоквартирные дома. Это увеличило нагрузку на дороги и перекрестки в этой части района. Строительство пешеходной дорожки позволит людям безопасно передвигаться и создаст соединение между двумя поселениями”, — сказал старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет. Он добавил, что в ближайшее время город планирует реконструировать Уссимяэ теэ с прилегающими к ней перекрестками.

Управа района просит участников дорожного движения следить за дорожными знаками и отнестись к временным неудобствам c пониманием. Строительство новой пешеходной дорожки завершится в октябре.

Пешеходная дорожка Хоолдекоду теэ будет частично построена на старой узкоколейной железнодорожной насыпи 1910-х годов. В последствии насыпь должна была стать частью железнодорожной сети Морской крепости им. императора Петра Великого, но строительство так и не было завершено. В ходе строительных работ от Уссимяэ теэ до автобусной остановки Иру Хоолдекоду будет построена пешеходная дорожка с асфальтовым покрытием шириной 2,5 м. Через дорогу Уссимяэ теэ будет построен пешеходный переход, оборудованный островком безопасности, который соединит уже существующую дорожку на Прийсле теэ и продолжится вдоль Хоолдекоду теэ. Для обеспечения безопасного передвижения пешеходный переход оборудуют специальным освещением, а по всей длине строящийся дорожки установят яркие и экономичные светодиодные уличные фонари.

Строительные работы выполнит KV Infra OÜ по заказу Tаллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства. Проектная документация была подготовлена фирмой​​ Keskkonnaprojekt OÜ. Договорная стоимость строительных работ составляет около 215 000 евро.