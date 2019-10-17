17.10.2019, 13:50

В пятницу две ласнамяэские школы отметят юбилей


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Kuristiku gümnaasiumi renoveerimine
Kuristiku gümnaasiumi renoveerimineFoto: Siim Lõvi

В эту пятницу сразу две школы столичного района Ласнамяэ отметят юбилейные даты.

18.10 в 12.00 отмечает свой 100-летний юбилей Таллиннская Гимназия для взрослых, торжественное мероприятие пройдет в историческом здании городской Ратуши Таллина. Участие примет и старейшина района Андрес Вяэн.

18.10 в 14.00 отмечает 35-летие Таллиннская гимназия Куристику. Торжественное мероприятие пройдёт в актовом зале школы. Участие примет и старейшина района Андрес Вяэн.

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