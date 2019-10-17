В пятницу две ласнамяэские школы отметят юбилей

18.10 в 12.00 отмечает свой 100-летний юбилей Таллиннская Гимназия для взрослых, торжественное мероприятие пройдет в историческом здании городской Ратуши Таллина. Участие примет и старейшина района Андрес Вяэн.

18.10 в 14.00 отмечает 35-летие Таллиннская гимназия Куристику. Торжественное мероприятие пройдёт в актовом зале школы. Участие примет и старейшина района Андрес Вяэн.