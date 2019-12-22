22.12.2019, 10:28
В праздничные дни управа Ласнамяэ работает по сокращенному графику
Управа Ласнамяэ сообщает о времени работы в предстоящие предпраздничные и праздничные дни.
Управа Ласнамяэ сообщает о времени работы в предстоящие предпраздничные и праздничные дни.
Управа работает по-следующему графику:
Пн, 23 декабря 8:15 — 15:00
Вт, 24 декабря закрыто
Ср, 25 декабря закрыто
Чт, 26 декабря закрыто
Пт, 27 декабря 8:15 — 14:15
Сб-Вс закрыто
Пн, 30 декабря 8:15 — 18:00
Вт, 31 декабря 8:15 — 14:00
Ср, 1 января закрыто
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