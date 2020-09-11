В парке Паэ появится рябиновая аллея

”Со временем стало заметно, что деревья на верхнем плато северной части парка Паэ безнадежно отстают в росте и даже гибнут. Специалисты провели анализ грунта и выяснили, что в некоторых местах недостаточно хорошей почвы для полноценного роста деревьев”, — пояснил старейшина Ласнамяэ Владимир Свет. ”Было решено рассадить произрастающие там рябины по другим частям парка и произвести замену верхнего слоя почвы для высадки новых саженцев”, — сказал старейшина.

Все здоровые рябины промежуточные (Sorbus intermedia) на верхнем плато сохранят, пересадив в более благоприятные места, не нарушая при этом общего ансамбля парка Паэ. Верхнюю часть плато полностью расчистят и произведут замену гравийно-земельного покрова. В ходе работ подготовят глубокие посадочные ямы с богатой питательными веществами почвой для высадки на верхнем плато парка 29 новых саженцев боярышника обыкновенного (Crataegus laevigata Paul's Scarlet).

Обновлена будет и рябиновая аллея между верхним и нижним плато северной части парка Паэ. Несмотря на уход и полив, рост и развитие деревьев оказалось очень медленным или вовсе остановилось. Вследствие этого ослабленные деревья стали неустойчивы к морозам и вредителям, что привело к гибели некоторых саженцев. 8 здоровых деревьев также рассадят по парку, а те, которые спасти уже невозможно, заменят на новые. Всего на аллее будет высажено 38 новых саженцев рябины промежуточной (Sorbus intermedia).