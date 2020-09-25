В октябре в Ласнамяэ могут возникнуть проблемы с водоснабжением

Из-за ремонта 1 и 2 октября в районе Ласнамяэ может возникать временное снижение напора воды на верхних этажах многоквартирных домов, пишет RusERR.

Работы будут проводиться с 20:00 1 октября до 12:00 2 октября. В это время без воды останутся жители ряда домов на улице Калевипоя, а также некоторых домов на улицах Пунане и Варраку.

Для того чтобы завершить работы, отключить воду придется и в середине октября.