В октябре в Ласнамяэ могут возникнуть проблемы с водоснабжением

Предприятие Tallinna Vesi реконструирует на улице Пунане трубопровод, поэтому в первые дни октября в столичном районе Ласнамяэ может временно снизиться напор воды.
Из-за ремонта 1 и 2 октября в районе Ласнамяэ может возникать временное снижение напора воды на верхних этажах многоквартирных домов, пишет RusERR.
Работы будут проводиться с 20:00 1 октября до 12:00 2 октября. В это время без воды останутся жители ряда домов на улице Калевипоя, а также некоторых домов на улицах Пунане и Варраку.
Для того чтобы завершить работы, отключить воду придется и в середине октября.
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