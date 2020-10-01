В октябре старейшина Ласнамяэ продолжит вести прием жителей по телефону

В этот четверг, 1 октября, с 15.00 в течение часа каждый житель района по телефону может задать свой вопрос, обратиться с проблемой или обсудить волнующую тему со старейшиной района Владимиром Светом.
”Еженедельно на прямую линию мы получаем большое количество звонков от жителей района с предложениями и замечаниями относительно порядка и благоустройства Ласнамяэ. Практика показала, что такой способ общения с ласнамяэсцами гораздо оперативнее и помогает получить лучший обзор происходящего в районе. Каждый звонок и сообщение очень важны для нас и не останутся без внимания”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.
Приемный день остался тем же, но изменилось время — в октябре все желающие могут получить ответы на свои вопросы по четвергам с 15 до 16 часов по телефону 645 7780, не посещая физически управу. Предварительной регистрации не требуется.
"Копеечное средство" избавит от плесени в ванной навсегда
Вот это похоже на правду: как появился COVID
Загадочная смерть генерала Лебедя: спустя годы всплыло такое
Нищее детство и жуткая смерть: трагедия лучшей фигуристки СССР