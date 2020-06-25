В Молодежный центр Ласнамяэ назначен новый руководитель

По словам старейшины Ласнамяэ Владимира Света, образование, опыт работы и профессиональные достижения Павла Васильева заслуживают внимания, и поэтому управа района возлагает большие надежды на нового руководителя центра.

”Роль уличной работы с молодежью постоянно растет, поскольку это наша первая возможность наладить контакт с подростками и предостеречь их от вступления на неверный путь”, — сказал старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет. ”Новый руководитель должен организовать работу центра таким образом, чтобы занятия и мероприятия чаще проходили вне помещений центра. Основная деятельность должна вестись там, где собираются молодые люди, в первую очередь, входящие в группу риска”.

Старейшина отметил, что новоиспеченный руководитель центра является профессионалом в своей сфере. ”Помимо знаний и опыта, в пользу Павла Васильева говорит и то, что он вырос в Ласнамяэ. Он патриот своего района, который знает, что на самом деле здесь происходит”, — отметил Свет.

Вместе с тем, Павел Васильев активно участвовал в общегородской молодежной программе Jalatalla в качестве молодежного тренера и тренера менторов, а также тесно сотрудничал с департаментом молодежи и спорта.

В 2007 году Васильев окончил Таллиннский Линнамяэский русский лицей, продолжив обучение в области маркетинга в университетах Портсмута (Великобритания) и Лунда (Швеция). Вернувшись в Эстонию, в 2013 году он окончил курсы повышения квалификации по школьной педагогике в Таллиннском университете.

Ранее Васильев работал в Таллиннском Линнамяэском русском лицее руководителем проектов и воспитателем в местных детских лагерях, а также руководителем проектов в нескольких некоммерческих организациях. Также принимал участие во многих международных программах в качестве волонтера. В настоящее время Павел продолжает работать преподавателем курсов в молодежной сфере и отвечает за проведение молодежных проектов в сети международной организации Shokkin Group International.

”Рад приступить к работе в качестве руководителя молодежного центра, в котором сам более десяти лет назад преподавал ребятам брейк данс и принимал участие в жизни центра”, — отметил Павел Васильев. ”В течение последних 15 лет я участвовал в организации работы с молодежью в Таллинне и за границей в качестве координатора молодежных проектов и тренера в сфере неформального образования. Теперь я планирую применить полученный опыт в развитии молодежного центра Ласнамяэ”, — сказал Васильев.