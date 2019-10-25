В многоквартирном доме в Ласнамяэ произошел пожар: двух человек доставили в больницу

По прибытии на место спасатели установили, что в одной из квартир многоквартирного дома горит еда на плите. Спасатели ликвидировали опасность и проветрили помещение.

Скорая доставила в больницу для проверки здоровья двух человек, находившихся в квартире.

Спасательный департамент напоминает, что такого рода случаи очень легко предотвратить. Готовящуюся на плите еду нельзя оставлять без присмотра. Также возле плиты не должно находиться легко воспламеняющихся предметов. На кухне под рукой должно иметься противопожарное одеяло или огнетушитель, предназначенный также для тушения воспламенившегося масла. Кроме того, жилище обязательно должно быть оснащено правильно установленным и исправным дымовым датчиком.

Из-за подгоревшей на плите еды могут загореться и другие близлежащие поверхности или предметы: шкаф, полотенце, прихватки, занавески и прочее. Изделия из пластика, например, ручки кастрюли, начинают плавиться и выделяют ядовитый газ.