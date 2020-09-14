В магазине Lasnamäe Prisma начинается капитальный ремонт

По словам оперативного директора Prisma Peremarket Теэму Килпия, организованный по новой концепции магазин Lasnamäe Prisma полностью будет готов к предстоящей зиме.

”Мы обновим и внешний вид, и ассортимент магазина, основываясь на концепции, разработанной финской материнской компанией S-Grupp. Выкладка продуктов питания и потребительских товаров будет организована по-новому, изменится ассортимент и то, как магазин выглядит в целом. Мы также просим жителей Ласнамяэ поделиться своими предложениями о том, что следовало бы обновить в магазине. Это можно сделать как в социальных сетях, так и с помощью анкет обратной связи, которые имеются на стойке информации магазина”, — сказал Килпия.

Новшества, которые ожидают Lasnamäe Prisma этой осенью, в общих чертах будут схожи с теми, что прошлой осенью были введены в Rocca al Mare Prisma.

По словам Рауно Маросова, административного руководителя Prisma Peremarket, в числе прочего, в отделе овощей и фруктов и за прилавком обслуживания в Lasnamäe Prisma появятся новые энергоэффективные холодные стеллажи.

Prisma Peremarket приносит клиентам извинения за возможные неудобства, которые могут возникнуть во время ремонта. После его завершения в магазине появятся новые возможности для шопинга, а в продажу поступят особенно актуальные товары — как в категории продуктов питания, так и в категории промышленных товаров.