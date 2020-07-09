В ласнамяэском парке Тондилоо установили временный тренажер

”Зону с уличными тренажерами в парке Тондилоо временно дополнило тестовое устройство нового поколения для жима от груди. Это тренажер с переменным весом Omnigym, разработанный для использования в нашем климате. На тренажере могут безопасно заниматься люди всех возрастов независимо от физического уровня подготовки”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет. ”Если в течение пробного периода симулятор будет пользоваться большим спросом, мы рассмотрим возможность установки подобного оборудования и на других общественных спортивных площадках”, — добавил он.

Тренажер установлен в восточной части парка, рядом с зоной уличных тренажеров. Спортивный снаряд устойчив к воздействию климата, что позволяет эффективно тренироваться круглый год. Тренажер жима от груди с наклонной скамейкой оснащен уникальным механизмом добавления веса, который позволяет уменьшать или добавлять груз по 5 кг. Согласно первоначальному соглашению симулятор останется в парке до конца лета.

На данный момент в районе Ласнамяэ имеется 10 мест для силовых тренировок на свежем воздухе — зоны с тренажерами для активного отдыха расположены в парках Тондилоо, Прийсле, Паэ и Асундусе, на детских площадках Паасику, Вормси и Коорти, а также на променаде Паэ. Ласнамяэ продолжит расширять спортивные возможности для жителей и в ближайшем будущем планирует создать дополнительные места для уличных тренировок в запланированном природном парке Тондираба и других общественных местах района.