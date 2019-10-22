В Ласнамяэском манеже познакомились с паралимпийским видом спорта - бочча

В дополнение к насыщенной спортивной программе участники также познакомились с таким паралимпийским видом спорта как бочча, который был представлен специалистами из Эстонского паралимпийского комитета.

Для справки

Бочча — Паралимпийский вид спорта. Это спортивная игра на точность, принадлежащая к семье игр с мячом, близкая к боулингу, петанку и боулзу, имеющих общие истоки в античных играх, распространенных на территории Римской империи. Впервые была включена в программу VII Паралимпийских летних игр 1984 года. Бочча является активно развивающимся видом спорта для игроков с тяжелыми формами поражения центральной нервной системы и травм позвоночника. Регулярные занятия бочча развивают ловкость, точность, выносливость, координацию движений, а также помогает тактически мыслить. Бочча не травматична, доступна для каждого в качестве примера здорового образа жизни и проведения досуга.

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