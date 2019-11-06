В Ласнамяэ завершился ремонт улицы Туха стоимостью 266 000 евро

На улице Туха установили уличное светодиодное освещение, по обе стороны улицы выстроили тротуары, создали обозначенные знаками и подсвеченные в тёмное время суток пешеходные переходы. Также для облегчения передвижения людей с нарушениями зрения подходы к ”зебре” оснастили тактильными наземными плитками. Чтобы сделать дорожное движение более спокойным, пересечение улиц Туха и Сикупилли было сужено.

”Улица Туха расположена в районе, где большое количество многоквартирных домов, детских садов и школ, поэтому было особенно важно обеспечить безопасность пешеходов”, — сказал старейшина района Ласнамяэ Андрес Вяэн. Он добавил, что и создание дополнительных размеченных парковочных мест также очень важно.

Вдоль улицы Туха, на стороне нечетных домов, была построена продольная парковка на 34 автомобиля, разделенная островками безопасности. Также напротив Туха, 3 и 3f появилась 26-местная автостоянка.

В рамках работ было обновлено асфальтобетонное покрытие, разметка, бордюры и стоки проезжей части улицы длиной 240 м и шириной 3,25 м.

Ремонтные работы были выполнены фирмой InfraRoad OÜ по заказу Tаллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства.