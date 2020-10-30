В Ласнамяэ завершилось строительство пешеходной дорожки Хоолдекоду теэ

”Транспортная нагрузка в районе Прийсле за последние годы выросла, поэтому главной целью было увести пешеходов с обочины на отдельную дорожку. Теперь пешеходы и велосипедисты могут более безопасно перемещаться между населенными пунктами по новой дорожке Хоолдекоду теэ”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

В ходе строительных работ от Уссимяэ теэ до автобусной остановки "Иру Хоолдекоду" построена пешеходная дорожка с асфальтовым покрытием шириной 2,5 м, которая частично расположилась на старой узкоколейной железнодорожной насыпи. Через дорогу Уссимяэ теэ построен пешеходный переход с островком безопасности, соединивший пешеходную дорожку на Прийсле теэ и Хоолдекоду теэ. Для обеспечения безопасного передвижения, пешеходный переход оборудовали специальным освещением, а по всей длине новой дорожки установили 34 ярких и экономичных светодиодных уличных фонаря.

”Более понятным и безопасным движение стало на перекрестке Уссимяэ теэ и Линнамяэ теэ, где этим летом обновили ​​дорожную разметку и соорудили островки безопасности. В ближайшее время в городе планируется провести основательную реконструкцию дороги Уссимяэ теэ, в ходе которой будут построены недостающие пешеходные дорожки, отремонтированы перекрестки и пешеходные переходы”, — добавил Владимир Свет.

Строительные работы выполнила фирма KV Infra OÜ по заказу Tаллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства. Проектная документация была подготовлена фирмой​​ Keskkonnaprojekt OÜ, а надзор со стороны владельца осуществила фирма TPJ Inseneribüroo OÜ.

Договорная стоимость строительных работ составила около 215 000 евро.

Фото: управа Ласнамяэ

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