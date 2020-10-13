В Ласнамяэ закончился масштабный ремонт внутриквартальных дорог

”В этом году в Ласнамяэ прошёл масштабный ремонт внутриквартальных дорог. Более крупные дорожные работы прошли на улицах Вилисуу и Тондираба, где также восстановили покрытие и на прилегающих к улицам тротуарах. Также были отремонтированы проезжие части и тротуары между улицами Ляэнемере и Линнамяэ, а также часть тротуаров на улице Линнамяэ. Долгожданным объектом ремонта стала дорожка около гимназии Лаагна и дороги вокруг гаражей на улице Хярма. Кроме того, в порядок приведены пешеходные дорожки вокруг Пунане, 17”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет. ”На данный момент в микрорайоне Лоопеалсе ведется строительство новой пешеходной дорожки на улице Ангерписти. Завершить работы планируется в ноябре этого года”, — добавил Свет.

В ходе восстановительного ремонта на проезжей и пешеходной части было заменено асфальтовое покрытие, заменены амортизированные бордюры и канализационные люки, установлены новые указатели дорожного движения и восстановлено озеленение.

Работы осуществляла фирма Viamer Grupp OÜ по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства. Надзор за строительными работами со стороны владельца выполнил TPJ Inseneribüroo OÜ. Стоимость работ составила 895 000 евро.

Фото: управа Ласнамяэ

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