В Ласнамяэ возведут новое здание спортивного комплекса

”У главного здания спортивного комплекса Ласнамяэ, расположенного на углу улиц Паэ и Маяка, есть две проблемы. Во-первых, построенное в 1958 году и находящееся сейчас в плачевном состоянии здание невозможно капитально перестроить. Дело в том, что часть его фундамента была построена на строительном мусоре, из-за чего здание постепенно проседает. Во-вторых, нынешнее местоположение здания между улицей Паэ и стадионом не оставляет достаточно пространства для строительства полноценного спортзала. Поэтому мы решили начать подготовку к тому, чтобы построить совершенно новое здание спортхолла на другой половине участка по адресу Паэ”, — пояснил старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет.

Инициированная детальная планировка охватывает граничащую со спорткомплексом территорию и участок таллиннской гимназии Паэ. Планировка предусматривает создание нового многофункционального здания спортивного холла между стадионом и зданием гимназии. Для обслуживания стадиона предполагается возвести небольшое подсобное строение со стороны улицы Маяка пыйк. Нынешнее здание спортивного холла предполагается снести, на его месте можно будет построить коммерческое здание высотой до пяти этажей.

Расположение футбольного поля не поменяется, для него будут выстроены трибуны. В рамках планировки будет решена и проблема парковки — парковочные места разместятся на подземных этажах спортивного холла и коммерческого здания.

”Отдельное внимание мы уделяем зеленой зоне вокруг футбольного стадиона, на которой растут многолетние деревья. Будет проведено основательное дендрологическое исследование зеленых насаждений, что при необходимости заменить больные деревья и добавить новые. Территория спортивного комплекса останется зеленой”, — добавил старейшина района.

Являясь домом для более чем 30 кружков и секций, спортивный комплекс Ласнамяэ активно поддерживает занятия спортом. Комплекс включает в себя зал для игр с мячом, спортивные залы, а также полномасштабный стадион с футбольным полем. О сроках принятия и реализации детальной планировки пока говорить рано.