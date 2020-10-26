26.10.2020, 08:18
В Ласнамяэ водитель проигнорировал знак "уступи дорогу" и устроил аварию
Сегодня ночью в столичном районе Ласнамяэ произошла авария, в которой пострадал человек.
Сегодня ночью в столичном районе Ласнамяэ произошла авария, в которой пострадал человек.
26.10 в 00:16 произошла авария на перекрестке Смуули теэ и Пунане в Таллинне, где 22-летний мужчина на легковом автомобиле Toyota Yaris проигнорировал знак ”уступи дорогу” и врезался в легковой автомобиль Opel Vectra под управлением 46-летнего мужчины.
В результате столкновения Opel Vectra врезался в светофор. Пассажира Opel, 43-летнего мужчину, доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
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