В Ласнамяэ водитель проигнорировал знак "уступи дорогу" и устроил аварию

26.10 в 00:16 произошла авария на перекрестке Смуули теэ и Пунане в Таллинне, где 22-летний мужчина на легковом автомобиле Toyota Yaris проигнорировал знак ”уступи дорогу” и врезался в легковой автомобиль Opel Vectra под управлением 46-летнего мужчины.

В результате столкновения Opel Vectra врезался в светофор. Пассажира Opel, 43-летнего мужчину, доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.