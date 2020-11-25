В Ласнамяэ вновь можно будет бесплатно сдать опасные отходы

”Традиционно ласнамяэсцы среди тех, кто активно пользуются возможностью сдать опасные отходы. Хочется верить, что так оно будет и дальше. Ведь правильно сортируя мусор и утилизируя его, мы сохраняем живую природу, воздух и море”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

В пунктах приема можно бесплатно сдать такие возникающие в домохозяйствах отходы, как батарейки и аккумуляторы, отходы масел, масляные фильтры, старые лекарства, упаковки от опасных отходов, отходы красок, клея, лаков и растворителей, остатки удобрений и пестицидов, ртутьсодержащие отходы, в т.ч. лампы дневного света, пришедшие в негодность электроприборы.

График движения и остановки автомобиля по сборке опасных отходов в Ласнамяэ:

• 10.00-10.30 на перекрёстке Меелику и Кивирику

• 10.40-11.10 у стадиона Катлери у пункта сбора упаковки

• 11.20-11.50 на парковке у Линнамяэ теэ 4

• 12.00-12.30 в зоне парковки Ляянемере теэ 66 и 70/1

• 12.40-13.10 перед Юмера 54

• 13.20-13.50 между К. Кярбери 34b и 40

• 14.00-14.30 перед К. Кярбери 4

• 14.40-15.10 перед Махтра 17а на парковочном кармане

• 15.20-15.50 на асфальтной площадке перед Пунане 63 и 65 (со стороны улицы Вилисуу)

• 16.00-16.30 у Вирби 20

• 16.40-17.10 у перекрёстка зелёная полоса Коорти на Лийкури и ул. Вана-Куули

• 17.20-17.50 перед П. Пинна 21 на пешеходной полосе

• 18.00-18.30 парковка Паэ 80

• 18.40-19.10 парковка Палласти 30a

Управа советует домохозяйствам заранее собрать и подготовить все требующие специального обращения загрязняющие окружающую среду и опасные для здоровья отходы, поскольку время стоянки автомобиля на каждой остановке ограничено.

Сбор отходов предназначен только для частных лиц, опасные отходы от предприятий приниматься не будут. Частные фирмы обязаны сами передавать свои опасные отходы предприятиям, имеющим соответствующее разрешение на обращение с отходами.

Сдать опасные отходы по-прежнему можно и на всех таллиннских станциях приема отходов, подробную информацию о которых можно найти на городской интернет-странице www.tallinn.ee/jaatmed и на веб-карте http://arcg.is/0munie.