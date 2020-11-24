В Ласнамяэ в карьере Вяо будут осуществляться взрывные работы

Согласно разрешению на проведение буровзрывных работ № LTL-05-20 на этой и следующей неделе предприятие YIT Eesti AS осуществит взрывные работы на территории принадлежащего Paekivitoodete Tehase OÜ известнякового карьера Вяо.

Ориентировочное время проведения работ — с 10 до 17 часов.

Взрывные работы в карьере Вяо c 24 по 27 ноября и 1 по 4 декабря🧨 Согласно разрешению на проведение буровзрывных работ... Опубликовано Ласнамяэская районная управа Понедельник, 23 ноября 2020 г.

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