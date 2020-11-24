В Ласнамяэ в карьере Вяо будут осуществляться взрывные работы
В карьере Вяо c 24 по 27 ноября и 1 по 4 декабря будут осуществляться взрывные работы, сообщает управа в своем Facebook.
В карьере Вяо c 24 по 27 ноября и 1 по 4 декабря будут осуществляться взрывные работы, сообщает управа в своем Facebook.
Согласно разрешению на проведение буровзрывных работ № LTL-05-20 на этой и следующей неделе предприятие YIT Eesti AS осуществит взрывные работы на территории принадлежащего Paekivitoodete Tehase OÜ известнякового карьера Вяо.
Ориентировочное время проведения работ — с 10 до 17 часов.
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