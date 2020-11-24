В Ласнамяэ в карьере Вяо будут осуществляться взрывные работы
В карьере Вяо c 24 по 27 ноября и 1 по 4 декабря будут осуществляться взрывные работы, сообщает управа в своем Facebook.
В карьере Вяо c 24 по 27 ноября и 1 по 4 декабря будут осуществляться взрывные работы, сообщает управа в своем Facebook.
Согласно разрешению на проведение буровзрывных работ № LTL-05-20 на этой и следующей неделе предприятие YIT Eesti AS осуществит взрывные работы на территории принадлежащего Paekivitoodete Tehase OÜ известнякового карьера Вяо.
Ориентировочное время проведения работ — с 10 до 17 часов.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Когда менять моторное масло, чтобы не убить двигатель?
МАЗ выпустил неожиданный для российского рынка грузовик
Попова назвала простой способ моментально «убить» коронавирус
Новые маски убивают 99,9% бактерий и вирусов за час: подробно