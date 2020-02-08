08.02.2020, 08:15
В Ласнамяэ в горящей квартире погибло три кота
В пятницу вечером Спасательный департамент приехал на вызов на улице Махтра. Выяснилось, что в квартире вспыхнул небольшой пожар, но людей в квартире не было.
В пятницу вечером Спасательный департамент приехал на вызов на улице Махтра. Выяснилось, что в квартире вспыхнул небольшой пожар, но людей в квартире не было.
Когда спасатели подъехали к дому, из окон валил дым. Они потушили небольшой очаг возгорания — проникли в квартиру, где не было ни одного человека. В пожаре погибло три кота, которые остались в комнате.
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