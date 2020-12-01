В Ласнамяэ установят мемориальные доски митрополиту Корнилию и Густаву Эрнесаксу

”Летом этого года мы инициировали проект ”Музей Ласнамяэ”, цель которого в популяризации истории самого большого района Таллинна. История района — это, в первую очередь, история его жителей. Мы решили увековечить память людей, которые жили в нашем районе и оставили глубокий след в истории всей страны, и призываем всех жителей Ласнамяэ подумать вместе с нами, чьи истории могли бы быть рассказаны на фасадах ласнамяэских домов”, — пояснил старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

В декабре в Ласнамяэ появятся две мемориальные таблички. Первая в память о епископе Русской православной церкви, митрополите Таллинском и всея Эстонии, предстоятеле Эстонской православной церкви Московского патриархата — митрополите Корнилии (в миру Вячеславе Васильевиче Якобсе) на доме по адресу Викерласе, 20, где он прожил более 20 лет. Церемония открытия мемориальной доски состоится 5 декабря в 13:00.

Мемориальную плиту, посвященную эстонскому хоровому дирижеру, композитору и педагогу Густаву Эрнесаксу, установят в микрорайоне Сикупилли, куда в начале 1910-х годов его семья переехала из деревни Перила и где прошло детство будущего дирижера. Торжество, приуроченное к открытию памятной доски, состоится в день рождения композитора, 12 декабря, в 13:00 по адресу Тарту мнт, 85 (здание Riigi Kinnisvara Aktsiaselts).

Оба мероприятия открыты для публики и пройдут с соблюдением всех мер предосторожности, связанных с эпидемией коронавируса.

Управа Ласнамяэ обращается к жителям района с просьбой поделиться своими соображениями относительно того, кому еще могли бы быть посвящены устанавливаемые в Ласнамяэ мемориальные доски. ”В настоящее время мы собираем информацию о когда-то живших и работавших в Ласнамяэ видных общественных и культурных деятелях Эстонии, чью память стоило бы увековечить мемориальной доской. Ждем от горожан идей, какие памятные таблички могли бы в ближайшем будущем появиться на стенах домов нашего района”, — добавил Владимир Свет.

Присылать свои идеи с пометкой ”мемориальная доска” можно на электронную почту управы — lasnamae@tallinnlv.ee. Специально созданная комиссия рассмотрит все поступающие предложения. Наиболее удачные из них найдут со временем воплощение в следующих памятных табличках района.