В Ласнамяэ убили мужчину, подозреваемый задержан

12 апреля в полицию сообщили, что в Ласнамяэ в квартире на улице Коорти нашли труп 47-летнего мужчины с признаками насилия.
В качестве подозреваемого задержан 43-летний мужчина.
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