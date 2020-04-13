13.04.2020, 15:52

В Ласнамяэ убили мужчину, подозреваемый задержан

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Foto: Argo Ingver

12 апреля в полицию сообщили, что в Ласнамяэ в квартире на улице Коорти нашли труп 47-летнего мужчины с признаками насилия.

В качестве подозреваемого задержан 43-летний мужчина.

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