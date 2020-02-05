В Ласнамяэ студенты проводят бесплатные юридические консультации

В рамках сотрудничества между районной управой Ласнамяэ и Союзом юристов Эстонии студенты юридических факультетов, обучающиеся в эстонских университетах, с февраля предлагают бесплатную юридическую помощь на эстонском и русском языках. Воспользоваться услугой можно будет без предварительной регистрации в порядке живой очереди по понедельникам с 13:00 до 17:00 в управе Ласнамяэ (Палласти, 54).

«Каждый месяц десятки нуждающихся в правовой помощи людей обращаются в районную управу за консультацией, что показывает высокий спрос на эту услугу», - сказал старейшина района Ласнамяэ Андрес Ваян. «Считаю, что подобное двустороннее сотрудничество с Союзом юристов Эстонии даст ласнамяэсцам дополнительную возможность получить бесплатную правовую помощь, а студентам – живую практику и хорошее представление о профессии юриста», - добавил Вяэн.

Также продолжит свою работу и комиссия по решению конфликтных ситуаций в квартирных товариществах. Получить бесплатную помощь юриста можно будет по понедельникам с 15.00 до 17.00 и пятницам с 10.00 до 12.00 в здании управы Ласнамяэ. Записаться на консультацию к юристу можно по номеру телефона 5625 7713 или отправить заявку на электронную почту info@progressor.ee.