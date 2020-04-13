В Ласнамяэ стартует влажная уборка улиц и очистка пустырей

”К настоящему времени на внутриквартальных дорогах района большая часть грязи и мусора уже убрана”, — пояснил старейшина Ласнамяэ Владимир Свет. ”Поскольку температура воздуха, по прогнозам синоптиков, на этой неделе днем и ночью ожидается плюсовой и поливная вода не будет образовывать гололедицу, мы начинаем мойку дорог от весенней пыли под напором воды”.

Ежедневно ведутся работы по расчистке зеленых зон Ласнамяэ от зимнего мусора и веток. На сегодняшний день обрезка большинства кустарников и деревьев уже произведена. В ближайшие недели начнутся работы по благоустройству зеленых насаждений в Тондилоо, парке Паэ и на променаде Паэ. На семейной игровой площадке Коорти обновлены скамейки. В конце апреля по заказу управы Ласнамяэ подрядчик проведет второй круг уборки парковых и внутриквартальных дорожек.

В связи с чрезвычайным положением Управа района Ласнамяэ отменила проведение традиционных весенних кампаний по уборке. Уборка зеленых зон и вывоз мусора с лесопарков и пустырей будет производиться с помощью партнера управы района, отвечающего за уборку и благоустройство.

Пустыри Ласнамяэ, на которых пройдут весенние уборочные работы:

1) перелесок за игровой площадкой Вормси, 5 (16705м2);

2) обочины Нарвского шоссе + Нарвское шоссе, 131d (13498м2) + (61964м2), всего 75462м2;

3) обочины улицы Тондираба (улица Тондираба, 7a) (8922м2);

4) Ляэнемере теэ, 12 (7111м2);

5) улица Кивила, 2a (15162м2);

6) Мустакиви теэ, 10 (10522м2);

7) Раху теэ T8 (32736м2) и T9 (45107м2), также Линнамяэ теэ, 23 (6698м2), всего 84541м2;

8) Линнамяэ теэ, 15 (6309м2) и Линнамяэ теэ, 7 (6103м2), всего 12412м2;

9) Лаагна теэ и участок между К. Кярбери, 34a-b, 48, 54, 56, 62 (18717м2).

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